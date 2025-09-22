Ιταλία: Καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για βιασμό ο Τσίρο Γκρίλο, γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων - Real.gr

Σύμφωνα με δικαστήριο της Σαρδηνίας, ο Τσίρο Γκρίλο άσκησε σεξουαλική βία μαζί με δύο φίλους του σε δεκαεννιάχρονη κοπέλα τον Ιούλιο του 2019.

Ο Τσίρο Γκρίλο, ο εικοσιτετράχρονος γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων Μπέπε Γκρίλο, καταδικάστηκε για διάπραξη βιασμού.

Σύμφωνα με δικαστήριο της Σαρδηνίας, ο Τσίρο Γκρίλο άσκησε σεξουαλική βία μαζί με δύο φίλους του σε δεκαεννιάχρονη κοπέλα τον Ιούλιο του 2019.

Και οι τρείς κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν από το πρωτοβάθμιο ιταλικό δικαστήριο σε οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι τρεις καταδικασθέντες δεν πρόκειται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την τελική κρίση του Αρείου Πάγου της χώρας.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επέμειναν ότι το θύμα δεν υποχρεώθηκε να έχει σεξουαλική σχέση με τους πελάτες τους. Ο δικαστής, όμως, θεώρησε απόλυτα έγκυρη την κατάθεση της δεκαεννιάχρονης κοπέλας η οποία, μεταξύ των άλλων, διηγήθηκε ότι υποχρεώθηκε να πιεί ολόκληρο μπουκάλι βότκας, κάτι που της προκάλεσε “πραγματικό μπλακ άουτ στον εγκέφαλο”.