Ιταλία: Κοπέλα 24 ετών θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο κέντρο του Μιλάνου - Real.gr

Μια νεαρή γυναίκα, είκοσι τεσσάρων ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου. Συνέβη τη χθεσινή νύχτα, λίγο μετά τις δύο η ώρα, κοντά σε γνωστό μαγαζί της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας κατά της Σεξουαλικής και Οικιακής Βίας.

Η κοπέλα, αμέσως μετά, κατήγγειλε το συμβάν στους καραμπινιέρους και το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να μπλοκάρει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης. Φέρεται να ήπιε ποτό με την εικοσιτετράχρονη στο μαγαζί και, αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγα μέτρα, να της επιτέθηκε σε διπλανό πάρκινγκ. Πολύτιμα στοιχεία για το έργο των εισαγγελέων συνέλεξε ο ειδικός τομέας ερευνών των καραμπινιέρων.

