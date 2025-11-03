Ιταλία: Μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων», κοντά στο Κολοσσαίο - Ένας τραυματίας - Real.gr

Μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων», ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη, σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας. Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες.

Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Πριν από λίγο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι. Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ