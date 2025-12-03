Quantcast
Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της - Real.gr
real player

Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

23:00, 03/12/2025
Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία – Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

Το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου σαρανταεννιάχρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της, ηλικίας πενήντα ετών, ο οποίος καταζητείται.

Το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.

Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από θαύμα βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας “απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς”.

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

23:06 03/12
Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

21:44 03/12
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

20:57 03/12
Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

20:32 03/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

23:12 03/12
Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

21:18 03/12
Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

21:50 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11

Ροή Ειδήσεων

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χριστούγεννα με τον σύντροφο και τα πεθερικά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χριστούγεννα με τον σύντροφο και τα πεθερικά της

23:15 03/12
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

23:12 03/12
Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

Ηχηρά μηνύματα Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη για τις επόμενες εκλογές»

23:06 03/12
Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

23:00 03/12
ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – «Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή» - ΒΙΝΤΕΟ

ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – «Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή» - ΒΙΝΤΕΟ

22:50 03/12
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων

22:50 03/12
Ξηρά χείλη: Μη βάζετε μόνο balm – Δείτε τι πραγματικά χρειάζονται

Ξηρά χείλη: Μη βάζετε μόνο balm – Δείτε τι πραγματικά χρειάζονται

22:45 03/12
Νένα Μεντή: «Σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή»

Νένα Μεντή: «Σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή»

22:40 03/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved