Ιταλία: Αθωώθηκε η Κιάρα Φεράνι για το Pandorogate - Real.gr

Η αθώωσή της οφείλεται στο ότι κρίθηκε πως δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες.

Η ινφολουένσερ Κιάρα Φεράνι αθωώθηκε σήμερα από το δικαστήριο του Μιλάνου εξαιτίας δύο, κύριων στοιχείων: οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής ινφλουένσερ σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά. «Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης», σχολίασε πριν λίγο η Φεράνι.