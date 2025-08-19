Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα - Real.gr

Quantcast
Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα
Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

22:18, 19/08/2025
Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επί πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό.

Πέθανε σήμερα το απόγευμα το κοριτσάκι 6 ετών που είχε φτάσει, με την μητέρα του, στις 8 Αυγούστου στο νησί της Λαμπεντούζα.

Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επί πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό.

Αμέσως μετά την άφιξή της και την παροχή πρώτων βοηθειών, η μικρή είχε μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Σικελίας, Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σήμερα μεταφέρθηκαν στον Ακράγαντα της Σικελίας δεκα σοροί μεταναστών και προσφύγων που έχασαν την ζωή τους κατά τον διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, την περασμένη εβδομάδα.

