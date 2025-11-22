Ιταλία: Πορείες διαμαρτυρίας για τη Γάζα και συμπλοκές στην Μπολόνια για τον αγώνα της Κίντερ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Real.gr

Χιλιάδες άνθρωποι στη Μπολόνια της Ιταλίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ της τοπικής ομάδας Βίρτους και της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα κανονικό αθλητικό γεγονός.

Δεν έλειψαν και τα επεισόδια καθώς από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν 8 ένστολοι, χωρίς πάντως να έχει γίνει καμία προσαγωγή ως τώρα.

Οι κάτοικοι θυμούνται ακόμα τα πρόσφατα επεισόδια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Άμστερνταμ, όπου οι ακροδεξιοί οπαδοί της Μακάμπι φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και στοχεύαν παλαιστινιακά σύμβολα, συμπεριλαμβανομένης της φράσης «Δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα επειδή δεν έχουν μείνει παιδιά».

📝 A pro-Palestinian demonstration is taking place in Bologna during a Maccabi Tel Aviv basketball game: police used tear gas, protesters threw smoke grenades and olive stun grenades were used pic.twitter.com/U1QUH5Xois — shoko 007 (@SYaacobi) November 21, 2025

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Piazza Maggiore, δηλώνοντας ότι δεν θέλουν οι δημόσιοι χώροι της Μπολόνια να χρησιμοποιούνται για «αθλητικό πλυντήριο».