Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης – ΕΙΚΟΝΕΣ

10:26, 17/02/2026
Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα. Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

