Ιταλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα. Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.
In fiamme il teatro Sannazzaro, paura tra i residenti della zona
‘Siamo svegli dalle cinque, c’è una nube impressionante’
(ANSA) – NAPOLI, 17 FEB – Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia. pic.twitter.com/wTeXSawHCt
