Ιταλία: Tέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας, ο απολογισμός της πτώσης καμπίνας τελεφερίκ έξω από την Νάπολη - Real.gr

Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο απολογισμός της πτώσης καμπίνας τελεφερίκ στο όρος Φαίτο, έξω από τη Νάπολη.

Στην καμπίνα βρίσκονταν τέσσερις τουρίστες και ένας χειριστής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, το ατσάλινο νήμα στο οποίο ήταν αγκιστρωμένο το τελεφερίκ, έσπασε στα δυο.

Οι τελευταίοι έλεγχοι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της συγκεκριμένης υποδομής είχαν πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο.

🇮🇹🚠 Four people were killed and one seriously injured after a mountain cable car cabin crashed near #MonteFaito, close to #Naples in southern #Italy.

According to emergency services, the crash occurred after one of the supporting cables reportedly snapped while the cabin was… pic.twitter.com/ISUSih7qlR

— Enigma Intel (@IntelEnigma) April 17, 2025