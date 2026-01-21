Ιταλία: Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σικελία - Real.gr

Σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που τις ώρες αυτές πλήττει τη Σικελία, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Οι παραθαλάσσιες περιοχές του Παλέρμο, της Μεσσίνα, των Συρακουσών και της Κατάνης έχουν χτυπηθεί από τον κυκλώνα «Χάρι» και η Πολιτική Προστασία, μαζί με την Πυροσβεστική, καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για τη μεταφορά πολιτών που ζουν σε ισόγεια σπίτια, σε ασφαλείς περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, ενώ εκατοντάδες δέντρα σε παραλιακούς δρόμους έπεσαν εξαιτίας του ανέμου.

«Τις περασμένες ώρες επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι.

Ο Τύπος αναφέρει ότι το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στον τομέα της αλιείας, βασικής σημασίας για τον οικονομικό ιστό του νησιού. Οι βάρκες ψαράδων που έχουν καταστραφεί, είναι αμέτρητες. Ο κυκλώνας «Χάρι» προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Πριν από λίγο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.

