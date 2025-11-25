Ιταλία: Υποδυόταν επί 3 χρόνια τη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της - Real.gr

Συνέβη στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάσθηκε στα γραφεία του δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιός της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, για να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.
Η υπάλληλος του δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.
Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα δημοτικά γραφεία με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών. Ο μεσήλικας γιός της θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει δίκη για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομενων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.