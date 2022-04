Ιταλία: Διαδικτυακές απειλές κατά του Λουίτζι Ντι Μάιο από υποστηρικτές του Πούτιν

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, σε ορισμένα από τα μηνύματα αναφέρεται «Πούτιν, στείλε κάποιον να τον δολοφονήσει». «Ντι Μάιο, θα σε καθαρίσουν» και «πρέπει να σε στείλουν σε γκουλάγκ» είναι ορισμένες από τις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να τον εκφοβίσουν.

Τις διαδικτυακές αυτές επιθέσεις καταδίκασε τόσο ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, όσο και ο σημερινός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον υπουργό Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, σε ό,τι αφορά τις αχαρακτήριστες απειλές που δέχθηκε. Η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει υπέρ της ειρήνης και προς υπεράσπιση της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο Ντράγκι.

Ομως και ο ίδιος με μήνυμά στο twitter δεν έδειξε να φοβάται. Οπως έγραψε χαρακτηριστικά: «...Οι απειλές δεν θα σταματήσουν την καταδίκη μας για τον πόλεμο του Πούτιν».

Continuiamo a lavorare per arrivare a un cessate il fuoco e chiediamo la de-escalation. Diamo il massimo per raggiungere una tregua umanitaria e ritrovare pace e stabilità in Ucraina e in Europa.

Non saranno le minacce a fermare la nostra azione di condanna della guerra di Putin.