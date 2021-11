Ιταλία: Δημοσιογράφος παρενοχλήθηκε από φίλαθλο κατά τη διάρκεια απευθείας τηλεοπτικής σύνδεσης - Βίντεο

Ο υπεύθυνος της απαράδεκτης αυτής πράξης, της άγγιξε τα οπίσθια ενώ η ίδια ήταν συνδεδεμένη και συνομιλούσε με τον παρουσιαστή της εκπομπής. «Δεν μπορείς να κάνεις αυτό», είπε η νεαρή δημοσιογράφος, αλλά ο παρουσιαστής προσπάθησε να μην δώσει βάρος στο συμβάν, λέγοντάς της, «μην νευριάζεις».

Χάρη στις κάμερες ασφαλείας, αλλά και στις λήψεις του συγκεκριμένου καναλιού, τις τελευταίες ώρες εξακριβώθηκε η ταυτότητα του δράστη και η δημοσιογράφος έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει μήνυση.

Χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην αθλητική συντάκτρια και στιγμάτισαν το απαράδεκτο γεγονός. Την υποστήριξή τους θέλησαν να κάνουν σαφή, παράλληλα, ο πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Ρομπέρτο Φίκο, και η πρόεδρος της Γερουσίας, Ελιζαμπέτα Καζελάτι.

Yesterday a female broadcast journalist, #GretaBeccaglia, was groped while attempting to interview fans after the Empoli-Fiorentina game—her male counterpart in the studio told her while live, “don’t let it bother you”. The same refrain we’ve heard our whole lives. Enough. https://t.co/0FGMG6yLkB