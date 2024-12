Ιταλία: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες ο νέος απολογισμός της έκρηξης στην Τοσκάνη - BINTEO

Παράλληλα, αγνοούνται ακόμη τρεις άνθρωποι.

Ο νέος απολογισμός της έκρηξης, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε διυλιστήριο της Τοσκάνης, είναι δύο νεκροί και εννέα τραυματίες, ενώ αγνοείται επίσης η τύχη τριών ανθρώπων. Explosion at Italian Fuel Depot Kills Two, Injures Nine

An explosion at Eni’s fuel depot in Calenzano, near Florence, Italy, has left two dead and nine injured. The incident is under investigation.

Firefighters contained the blaze to the loading area, preventing it from… pic.twitter.com/r1jIbSXNlK

— News is Dead (@newsisdead) December 9, 2024

Η περιφέρεια της Τοσκάνης ζήτησε από τους κατοίκους σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων για προληπτικούς λόγους.

BREAKING NEWS FROM FLORENCE: At least two people have been killed and eight injured after an explosion at a fuel storage facility near #Florence | Italy ???? pic.twitter.com/dgFfIOuVKz — EU NEWS ???? (@wtx_EU_news) December 9, 2024

Από τις γύρω περιοχές διακρίνεται ακόμη ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού πάνω από τις εγκαταστάσεις του ιταλικού ομίλου υδρογονανθράκων Eni.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ