Ιταλία: Εισβολή αντιεμβολιαστών στα γραφεία συνδικάτου Cgil - «Δεχθήκαμε φασιστική επίθεση» - Βίντεο

Στην σημερινή διαδήλωση, με περίπου 10.000 άτομα, κύριο ρόλο είχαν στοιχεία της ακροδεξιάς, νεοφασιστικής οργάνωσης Φόρτσα Νουόβα, Νέα Δύναμη.

Παράλληλα, ομάδα διαδηλωτών εισήλθε και στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, Cgil. Προκάλεσαν καταστροφές και φώναξαν συνθήματα κατά του γραμματέα του συνδικάτου, Μαουρίτσιο Λαντίνι. Θεωρούν ότι πρέπει να «απολογηθεί», επειδή συμφώνησε με την εφαρμογή του πράσινου πάσου εμβολιασμένου, από τις 15 Οκτωβρίου.

#Italy.. Police in #Rome use gas and water cannon against protesters against #Covid_19 certificates#Italy#Romepic.twitter.com/JPshwCSVym