Ιταλία: Έξι νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ίσκια - Ανάμεσά τους ένα βρέφος και ένα παιδί

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε, ότι με τα δυο εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε σήμερα η κυβέρνηση, με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα στηθούν προσωρινές κατοικίες, θα πραγματοποιηθούν έργα σε σειρά δρόμων και θα διανεμηθούν φαγητά στους πληγέντες».

ITALY: Heavy rains triggered landslides on the island of Ischia, with destructive waves of mud sliding down a hill and killing at least one person.https://t.co/wzrvpXCg5Cpic.twitter.com/GQXyaoIdd3