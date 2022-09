Ιταλία: Η άκρα δεξιά στην Ευρώπη πανηγυρίζει τη νίκη της Μελόνι στις βουλευτικές εκλογές

«Πανηγυρίζουμε μαζί με την Ιταλία», ανέφερε η βουλεύτρια της AfD Μπεατρίξ φον Στορχ μέσω Twitter. «Η Σουηδία στον βορρά, η Ιταλία στον νότο — οι κυβερνήσεις της αριστεράς ανήκουν στο χθες», πέταξε.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι σε επιγραμματική ανάρτησή του στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης έδωσε «Συγχαρητήρια (στην) Τζόρτζια Μελόνι».

Ο γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, που ανήκει στον RN της Μαρίν Λεπέν, έκρινε πως οι ψηφοφόροι στην Ιταλία παρέδωσαν «μάθημα ταπεινότητας» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προς μεγάλη δυσαρέσκεια πολλών στη χερσόνησο, η κυρία φον ντερ Λάιεν είπε την περασμένη εβδομάδα πως οι Βρυξέλλες έχουν «εργαλεία» για να αντιδράσουν εάν η Ιταλία παραβιάσει τους κανόνες και καταπατήσει τις κοινές αξίες της Ευρώπης.

«Καμιά απειλή οποιουδήποτε είδους δεν μπορεί να σταματήσει δημοκρατία», έγραψε ο ευρωβουλευτής του RN Μπαρντελά, υποστηρίζοντας πως οι Ευρωπαίοι «παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Από την πλευρά του ο Μπάλας Όρμπαν, σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, του δεξιού εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν, έδωσε επίσης «συγχαρητήρια» στους ηγέτες της ιταλικής συμμαχίας της άκρας δεξιάς και της δεξιάς, τονίζοντας πως «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε όσο ποτέ φίλους που έχουν κοινό όραμα και κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις στην Ευρώπη».

??????Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.

??????????Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ