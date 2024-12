Ιταλία: Ισόβια στον δολοφόνο της 22χρονης Τζούλια - Την είχε μαχαιρώσει 75 φορές

Η Τσεκετίν, φοιτήτρια βιοϊατρικής μηχανικής, δέχθηκε περισσότερες από 70 μαχαιριές, προτού το σώμα της τυλιχθεί σε μαύρες πλαστικές σακούλες και πεταχτεί σε ένα χαντάκι κοντά σε λίμνη, βόρεια της Βενετίας. Ο φόνος της προκάλεσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, με την κοινωνία να ζητά αυστηρότερες ποινές και καλύτερη προστασία των γυναικών.

Ergastolo per #turetta Giustizia è stata fatta??

Non fino in fondo Sono state negate le aggravanti di stalking e Crudeltà come se 75 coltellate non sono state abbastanza ...bha

Ha ragione il papà di #giuliacecchettin

Non servono le pene ma la prevenzione .????