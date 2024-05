Ιταλία: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία που πλήττει την περιφέρεια Βένετο - Βίντεο

Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν πάνω από επτακόσιες επιχειρήσεις, σε όλη την βόρεια Ιταλία, ιδίως στην Λομβαρδία και το Βένετο. Αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται νέος έλεγχος στo ιστορικό πάρκο της πόλης Μόντζα, κοντά στο Μιλάνο, για να διαπιστωθεί αν, μέσα σε αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από το μένος των υδάτων, μπορεί να υπήρχε κάποιος επιβάτης.

Ένας νεκρός από την κακοκαιρία

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ οι πυροσβέστες ανέσυραν σήμερα το πτώμα ενός άνδρα από περιοχή της Βερόνα, η οποία είχε πλημμυρίσει.

Το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη βόρεια Ιταλία δεν έχει κοπάσει και το βράδυ, οι ακραίες καιρικές συνθήκες αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Και στην περιφέρεια Βένετο, σε πολλές αγροτικές περιοχές έχει διακοπεί η παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, με την Πολιτική Προστασία να παραμένει σε ύψιστη επιφυλακή.

