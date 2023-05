Ιταλία: «Ξύπνησε» η Αίτνα εκτοξεύοντας στάχτη

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα στην Κατάνη, καλυμμένα με ένα στρώμα γκρίζας σκόνης.

Στην ευρύτερη περιοχή ακούγονται υπόκωφοι κρότοι από το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την εφημερίδα Repubblica.

Η Αίτνα, που φτάνει τα 3.324 μέτρα σε ύψος, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Έχει ενεργοποιηθεί και εκραγεί πολλές φορές τα τελευταία 500.000 χρόνια.

Πέρσι, περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το διεθνές αεροδρόμιο της Κατάνης το οποίο εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία.

Nel corso della mattinata un evento parossistico si è verificato in cima all'#Etna, probabilmente al Cratere di Sud-Est. Le avverse condizioni meteo hanno purtroppo impedito l'osservazione diretta dell'evento e quindi non sappiamo ancora bene i dettagli dell'eruzione. pic.twitter.com/OVKLczSbml