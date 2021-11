Ιταλία: Νέα ανακάλυψη στην αρχαία Πομπηία - Το δωμάτιο που ρίχνει φως στον τρόπο ζωής των σκλάβων

«Αυτή η νέα σημαντική ανακάλυψη εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της αρχαίας Πομπηίας, ιδιαιτέρως για μια κοινωνική τάξη για την οποία λίγα είναι γνωστά», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Βάσει του ρωμαϊκού νόμου, οι σκλάβοι θεωρούνται ιδιοκτησία και δεν τους αναγνωριζόταν νομική ατομικότητα.

Completing the context of these rooms is the latest discovery of a room used by slaves who worked in the villa. It offers an extraordinary glimpse into a part of the ancient world that usually remains largely in the dark. pic.twitter.com/QCU3Vlf1HJ