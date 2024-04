Ιταλία: Παρασκευαστής παγωτού στο Κάπρι δημιουργεί ειδικό παγωτό με γεύση G7

Μια gelateria που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση δημιούργησε μια ειδική γεύση παγωτού, την G7, για να γιορτάσει. Συνδυάζοντας μαύρο κεράσι, μέντα, πορτοκάλι, λεμόνι και φράουλα, επέλεξε γεύσεις που αντιστοιχούν στα χρώματα των σημαιών των χωρών μελών της G7. Περιλαμβάνει επίσης το λογότυπο της ιταλικής προεδρίας, ένα δέντρο ελιάς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς , η Βρετανία , η Γαλλία , η Γερμανία , η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν στη διήμερη συνάντηση της οποίας προεδρεύει η Ιταλία.

Μια μεγάλη μπάλα παγωτού G7 χωνάκι, που έχει την τιμητική του, κοστίζει πάντως 5 ευρώ.

