Ιταλία: Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες από κατάρρευση παγετώνα στις Άλπεις

Το ακραίο συμβάν οφείλεται, όπως φαίνεται, στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων.

Footage of a large ice avalanche in #Marmolada today in close proximity. Six dead, eight wounded and ten missing are reported. #Italy #BreakingNews #Landslide #Landslides #weather #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/4Fg7Vsztad

«Δυστυχώς, βρέθηκαν νεκροί έξι άνθρωποι», ανέφερε μία εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η Μικέλα Κανόβα, κάνοντας λόγο για άλλους οκτώ τραυματίες. Σημείωσε ότι ο απολογισμός αυτός «είναι ακόμη προσωρινός».

A chunk of the #Marmolada glacier in the Dolomites at the border between Veneto and Trentino has just come down on a hiking trail, killing at least 6. https://t.co/beqBStbyCJ