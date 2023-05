Ιταλία: Πολλοί κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών εξαιτίας της πλημμύρας

Χίλιοι περίπου κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Στην πόλη Τσεζένα ο ποταμός Σάβιο υπερχείλισε και πολλοί άνθρωποι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών εξαιτίας της πλημμύρας, ενώ οι καραμπινιέροι βοήθησαν δεκάδες ηλικιωμένους να απομακρυνθούν από τα ισόγεια στα οποία ζουν.

Οι δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία ζήτησαν από τους κατοίκους να μην μετακινηθούν από τα σπίτια τους μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι αύριο το βράδυ.

In #Bologna fällt fast der Himmel auf die Köpfe, und das, nachdem es Monate knochentrocken war. Nein, hat wirklich rein gar nichts mit so was wie einer #Klimakrise zu tun, die zudem noch von #Menschen gemacht ist.https://t.co/C2ehd98bhm