Ιταλία: Πρώην αξιωματικός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σκάνδαλο και διπλωματική κρίση την εποχή: η Ρώμη απέλασε αμέσως δυο ρώσους διπλωμάτες, κατόπιν ιταλός διπλωμάτης απελάθηκε από τη Μόσχα σε αντίποινα.

Ο Βάλτερ Μπιότ, 58 ετών, πλοίαρχος φρεγάτας που εργαζόταν στο γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, στην ιταλική πρωτεύουσα, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τον Μάρτιο του 2021, έπειτα από παρακολούθησή του ως χώρο στάθμευσης όπου παρέδωσε έγγραφα σε αξιωματικό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών με αντάλλαγμα 5.000 ευρώ.

Italian Navy Captain Walter Biot sentenced to 20 years in prison for spying for the Kremlin in Rome. He delivered classified information on NATO to the Russian Embassy. pic.twitter.com/Odimx6qgTI