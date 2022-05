Ιταλία: Προσωρινή κατάσχεση του σούπερ γιοτ «Σεχραζάτ», που φημολογείται ότι ανήκει στον Πούτιν

The Yacht #Scheherazade , ancoring in Marina di Carrara in Italy, is now a frozen asset. It is supposed to belong to Vladimir Putin. Its worth is estimated to be 700 Million Euros. pic.twitter.com/fbiXQpjIip

Η ιταλική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι προέκυψαν στοιχεία βάσει των οποίων το άτομο που επισήμως εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του γιοτ, δείχνει να συνδέεται με υψηλόβαθμα μέλη της ρωσικής κυβέρνησης και Ρώσους πολίτες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε λίστες κυρώσεων.

Italian police are in a race to finish investigating the ownership of a $700 million superyacht, the #Scheherazade, which the US says is linked to Putin, before the vessel is put to sea and able to elude possible sanctions. https://t.co/SE1Q6Bmz29