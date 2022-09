Ιταλία: Σοκαρισμένοι, οι κάτοικοι στην περιφέρεια Μάρκε μετρούν τις πληγές από τις καταστροφικές πλημμύρες

«Φώναζα: Αντρέα, Τζουζέπε! Αλλά το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα, τόση λάσπη, δεν είχαν καμία ελπίδα», αφηγήθηκε η γυναίκα που είδε μπροστά στα μάτια της να χάνονται ο 25χρονος γιος της και ο 65χρονος σύζυγός της. Ήθελαν να βγάλουν το αυτοκίνητό τους από το υπόγειο γκαράζ για να μην το παρασύρουν τα νερά…

«Ήταν σαν τσουνάμι. Εκείνοι βρίσκονταν εκεί και μετά εξαφανίστηκαν», είπε η Αντριάνα, που τους περίμενε στην είσοδο του γκαράζ.

Ο Πασκουάλε Αβαλόνε νόμισε ότι ήρθε το τέλος του όταν το νερό κατέκλυσε το σπίτι του και του έφτασε μέχρι τον λαιμό. «Η πόρτα της εισόδου ξεκόλλησε από τους μεντεσέδες και το νερό με κόλλησε στον τοίχο. Κατάφερα να σκαρφαλώσω σε ένα ντουλάπι και περίμενα τον θάνατό μου», είπε ο 30χρονος άνδρας, σοκαρισμένος ακόμη από την καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους. Συγκρατεί με κόπο τα δάκρυά του ενώ μαζεύει τα λασπωμένα παιχνίδια του γιου του και τα ρίχνει σε μια στοίβα από έπιπλα, στην οδό Πιανέλο ντι Όστρα. Στον δρόμο αυτόν χάθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

«Δεν είχα πολλά πράγματα, τώρα δεν έχω πια τίποτα, μόνο έναν πνιγμένο παπαγάλο», συνεχίζει ο Πασκουάλε, χέρια και πόδια καλυμμένα από λάσπη.

Οι κάτοικοι με σκούπες προσπαθούν να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια τους και να καθαρίσουν, όπως μπορούν, τα προσωπικά τους είδη. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέες βροχές και όλοι κοιτούν με ανησυχία τα σύννεφα που μαζεύονται στον ουρανό.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV