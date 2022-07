Ιταλία: Σχεδόν 1.500 μετανάστες που διασώθηκαν στη Μεσόγειο περιμένουν ένα λιμάνι να τους δεχθεί

659 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοίο Geo Barents των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 387 στο Ocean Viking της SOS Méditerranée και 438 στο πλοίο SeaWatch3 της οργάνωσης SeaWatch.

Η SeaWatch ανακοίνωσε απόψε ότι οι ιταλικές αρχές επέτρεψαν στο πλοίο της να προσεγγίσει το λιμάνι του Τάραντα, στο "τακούνι" της "ιταλικής μπότας".

"Μεγάλη ανακούφιση, αλλά και ανησυχία: δύο ημέρες ταξιδιού μας περιμένουν, που σημαίνει επιπλέον δεινά γι' αυτούς που έχουν ήδη υποστεί πολλά", δήλωσε με λύπη η ΜΚΟ σε μήνυμά της στο Twitter.

? Port of safety for the #SeaWatch3! The ???? authorities have assigned us Taranto for the disembarkation. Relief on the one hand, disenchantment on the other, because the way there takes almost 2 days. More unnecessary hours that the people on board have to endure in the heat. pic.twitter.com/AfpsRfmDhz