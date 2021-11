Ιταλία: Το πλοίο Sea Eye 4 έφτασε στη Σικελία με οκτακόσιους διασωθέντες μεταξύ των οποίων διακόσιοι ανήλικοι

Οι «απελπισμένοι της θάλασσας» πρόκειται να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση, σε τεστ για τον κορονοϊό και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δυο ειδικά παραπλέοντα πλοία, για την περίοδο της καραντίνας.

«Πολλοί απο τους διασωθέντες -λένε οι υπεύθυνοι του Sea Eye 4- στο σώμα τους φέρουν εμφανή τραύματα απο την παραμονή τους στα κέντρα κράτησης της Λιβύης».

Ο πρόεδρος του Sea Eye, Γκόρντον Ίσλερ ευχάρίστησε την Ιταλία αλλά, παράλληλα, ζήτησε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιπλήξει τη Μάλτα, διότι δεν συντόνισε τις επιχειρήσεις διάσωσης και δεν προσέφερε βοήθεια στα πλεούμενα που κινδύνευαν να βυθιστούν.

?? The crews of #SEAEYE4 and #RISEABOVE have been working together tirelessly since the early morning hours. Together, the crews of our ships from Sea-Eye and @SEENOTRETTUNG were able to save 325 lives in 5 rescue operations today. 153 children were among the survivors. pic.twitter.com/GPHC3pYnLM