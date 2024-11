Ιταλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων κοντά στη Νάπολη

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένας 18χρονος Αλβανός και δύο 26χρονες Ιταλίδες (δίδυμες αδελφές) βρήκαν τον θάνατο.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στα περίχωρα του Ερκολάνο, κοντά στην αρχαία πόλη Ερκουλάνεουμ (ή Ηράκλεια Καμπανίας) που καταστράφηκε ολοσχερώς – όπως και η Πομπηία – από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

??#Napoli, dalle ore 15 intervento #vigilidelfuoco in corso a Ercolano per un'esplosione in un capannone: tre persone decedute. In atto operazioni di soccorso [#18novembre 16:30] pic.twitter.com/nfFXfjTtTt