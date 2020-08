Ιταλία: Τρένο έφυγε από τον σταθμό χωρίς οδηγό και εκτροχιάστηκε - τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τρένο έφυγε μόνο του και εκτροχιάστηκε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και o ένας και μοναδικός επιβάτης του.

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα αφού η τοπική σιδηροδρομική εταιρεία Trenord παραδέχτηκε ότι «για λόγους που ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί» το τρένο ξεκίνησε από τον σταθμό του Παντέρνο χωρίς οδηγό. Το σύστημα ασφαλείας ήταν εκείνο που «οδήγησε» την αμαξοστοιχία προς ένα τμήμα σιδηροδρομικών γραμμών που δεν χρησιμοποιούνται, στον σταθμό του Καρνάτε Ουσμάτε.

Στις εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνεται ένα βαγόνι να έχει πέσει στο πλάι και ένα άλλο να έχει γείρει σε γωνία 45 μοιρών.

A regional train derailed near Milan in Northern Italy on Wednesday, leaving all three people on board with minor injuries. pic.twitter.com/KL5GWI1TdY