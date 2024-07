Ιταλίδα δημοσιογράφος θα πληρώσει 5.000 ευρώ στην Μελόνι επειδή την χλεύασε για το ύψος της: «Είσαι μόνο 1,20μ. ούτε που σε βλέπω»

Πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε ιταλικό δικαστήριο σε δημοσιογράφο η οποία χλεύασε την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για το ύψος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαστήριο του Μιλάνου καταδίκασε την δημοσιογράφο Τζούλια Κορτέζε για δύο «δυσφημιστικές αναρτήσεις» και body shaming εις βάρος της Μελόνι. Στο ένα από επίμαχα σχόλιά της στην πλατφόρμα Χ, είχε γράψει: «Δεν με φοβίζεις, Τζόρτζια Μελόνι. Εξάλλου είσαι μόνον 1,2 μ., ούτε που σε βλέπω», ενώ στο δεύτερο αποκάλεσε την πρωθυπουργό της χώρας «γυναικούλα».

Non credo proprio. Non mi fai paura, @GiorgiaMeloni. Oltretutto sei alta un metro e venti. Non ti vedo neanche. https://t.co/rjV5A814vv — Giulia Cortese (@GiuliaCortese1) October 12, 2021

Abbiamo entrambi pubblicato, non volendo, un Fake. Ho rimosso la foto, anche se non è molto lontana dalla realtà. Comunque cara @GiorgiaMeloni, la gogna mediatica che hai creato sulla tua pagina Facebook contro di me ti qualifica per quello che sei: una donnetta. #Melonihttps://t.co/wiZFzHEH9a — Giulia Cortese (@GiuliaCortese1) October 12, 2021

Σύμφωνα με διάφορους ιστότοπους το ύψος της Μελόνι κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 1,6 μ.

Italy's government has a serious problem with freedom of expression and journalistic dissent. This country seems to get closer to Orbán's Hungary: these are bad times for independent Journalists and opinion leaders. Let's hope for better days ahead. We won't give up!@Reutershttps://t.co/sWojOlMJz1 — Giulia Cortese (@GiuliaCortese1) July 18, 2024

Η κόντρα της Κορτέζε με τη Μελόνι έχει ξεσπάσει εδώ και τρία χρόνια.

I am Italian and proud to be, but - I'm sorry to say - this is truly a Banana Republic affair. As a country, we deserve better than this appalling and shameful government. https://t.co/kLHiyiIs5c — Giulia Cortese (@GiuliaCortese1) July 18, 2024

Τον Οκτώβριο του 2021 η Μελόνι είχε κινηθεί νομικά σε βάρος της δημοσιογράφου για την ανάρτηση επεξεργασμένης φωτογραφίας που έδειχνε την επικεφαλής των ακροδεξιών «Αδελφών της Ιταλίας» μπροστά από μια καδραρισμένη εικόνα του Μπενίτο Μουσολίνι. «Εκεί έφτασαν κάποιοι στην αριστερή δημοσιογραφία», είχε γράψει στο Facebook η Μελόνι.

Ο δικαστής έκρινε τότε ότι η ανάρτηση με τη φωτό του Μουσολίνι δεν συνιστά έγκλημα, αλλά στην περίπτωση των χλευαστικών σχολίων για το ύψος της Μελόνι το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της πρωθυπουργού.

«Ήταν μια πολύ αγχωτική περίοδος, που κράτησε τρία χρόνια», είπε η δημοσιογράφος στο Politico, υποστηρίζοντας ότι στο διάστημα αυτό η ίδια και η κόρη της έγιναν στόχος ύβρεων, σεξιστικών χαρακτηρισμών και απειλών από οπαδούς της Μελόνι. Η Κορτέζε είπε ότι προσφέρθηκε να ζητήσει συγνώμη με δημόσια επιστολή της, αλλά το απέρριψε η πρωθυπουργός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζόρτζια Μελόνι κινείται νομικά εναντίον ενός δημοσιογράφου ή κάποιου που την επέκρινε δημοσίως. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, η κυβέρνησή της έχει κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί στρατηγικά τις αγωγές δυσφήμισης για να φιμώσει δημοσιογράφους και δημόσιους διανοούμενους. Σε μια πολύκροτη υπόθεση το περασμένο φθινόπωρο, ο συγγραφέας κατά της μαφίας Ρομπέρτο Σαβιάνο κρίθηκε ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση της Μελόνι και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ επειδή την αποκάλεσε «μπάσταρδο» για τις μεταναστευτικές πολιτικές της

Πριν την έκδοση της απόφασης ομάδες επιτήρησης της ελευθεροτυπίας είχαν ζητήσει με ανοικτή επιστολή τους να μπει στο αρχείο η υπόθεση.

Ενώσεις του Τύπου έχουν προειδοποιήσει ότι οι κρατικές παρεμβάσεις και οι αγωγές κατά δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί από τον Οκτώβριο του 2022 που ανέλαβε την πρωθυπουργία η Μελόνι, ενώ Ιταλία υποχώρησε φέτος κατά πέντε θέσεις στην 46η στην παγκόσμια κατάταξη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για την Ελευθερία του Τύπου.

Η Κορτέζε κατηγόρησε τη Μελόνι ότι προσπαθεί να φιμώσει τις επικριτικές δημοσιογραφικές φωνές, «λίγο σαν τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος καθ’ ομολογίαν της την εμπνέει», είπε.