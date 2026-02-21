Ιταλός εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει παράνομα σκουπίδια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην περιοχή Σαν Τζόρτζιο της Κατάνια στη Σικελία, οι δημοτικές αρχές κατέγραψαν ένα ασυνήθιστο περιστατικό: ένας μικρός σκύλος περιφέρεται στον δρόμο κρατώντας μια σακούλα με σκουπίδια και την αφήνει στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα πλάνα που καταγράφηκαν δύο διαδοχικές ημέρες, δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι το ζώο είχε εκπαιδευτεί για να πετάει τα σκουπίδια, ώστε ο ιδιοκτήτης του να μην «συλληφθεί» από τις κάμερες παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί για την καταπολέμηση της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων.