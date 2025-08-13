Ιταλός ΥΠΕΞ: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Real.gr

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Τραμπ, διότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους άμεσους ενδιαφερόμενους, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς», αλλά «και η ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέρος με ουσιαστικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις, διότι έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι «οι πρώτοι στόχοι είναι η επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και η στήριξη του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας, ο οποίος πλήττεται σκληρά από τον ρωσικό στρατό», έχοντας πάντα υπόψη ότι «η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να καταλήξει σε μια παράδοση της Ουκρανίας».

Με αναφορά, τέλος, στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «όσα συμβαίνουν στην Γάζα είναι απαράδεκτα» και τάχθηκε υπέρ μιας αποστολής των Ηνωμένων Εθνών με στόχο «να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά δυο διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ