Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα» - Real.gr

Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα»
19:30, 11/11/2025
«Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση των μελλοντικών παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, όταν η παρούσα κατάσταση θα έχει τελειώσει. Δεν θα γίνει, όμως, στην Γάζα και ούτε στην Ράφα, αλλά σε μια άλλη τοποθεσία, για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καραμπινιέρων μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

O υπουργός, κατά την τελετή παρουσίασης του ημερολόγιου των καραμπινιέρων για το 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη, πρόσθεσε ότι «υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεραστεί και το όριο αυτό είναι, ακριβώς, η ακεραιότητα των Ιταλών καραμπινιέρων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

