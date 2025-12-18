«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay - Real.gr

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Βοστόνη στις 16 Ιουλίου, οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, αλλά η «kiss cam» της εκδήλωσης τους συνέλαβε σε αυτή τη στιγμή, προκαλώντας αμηχανία.

Η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού Κρίστιν Κάμποτ περιέγραψε ως «στιγμιαίο λάθος» τη στιγμή τρυφερότητας με τον παντρεμένο πρώην εργοδότη και πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, που έγινε viral μετά τη συναυλία των Coldplay.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Βοστόνη στις 16 Ιουλίου, οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, αλλά η «kiss cam» της εκδήλωσης τους συνέλαβε σε αυτή τη στιγμή, προκαλώντας αμηχανία. Όταν προσπάθησαν να απομακρυνθούν, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με τον Κρις Μάρτιν να σχολιάζει στο κοινό: «είτε έχουν σχέση είτε είναι πολύ ντροπαλοί».

Η 53χρονη Κάμποτ κράτησε σιωπή για μήνες, αλλά αποφάσισε να δώσει τη δική της εκδοχή στους New York Times. Όπως είπε, «πήρα μια κακή απόφαση, ήπια μερικά High Noons, χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με τον προϊστάμενό μου». Πρόσθεσε ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και ήταν έτοιμη να πληρώσει το προσωπικό και επαγγελματικό τίμημα για το λάθος της, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μετά από εκείνο το βράδυ, η Κάμποτ δέχθηκε έντονη διαδικτυακή κριτική και αρνητικά σχόλια από αγνώστους σε δημόσιους χώρους. Η ίδια ανέφερε ότι από τότε έχει δεχθεί πάνω από 60 απειλές κατά της ζωής της.

Η Κάμποτ παραδέχεται ότι ένιωθε έλξη για τον Μπάιρον και την ημέρα εκείνη ήπιαν κοκτέιλ, χόρεψαν και αντάλλαξαν φιλί για πρώτη και μοναδική φορά, κάτι για το οποίο μετάνιωσε.

Η ίδια τονίζει ότι θέλει τα παιδιά της να καταλάβουν πως όλοι μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά δεν χρειάζεται να απειλείται η ζωή σου γι’ αυτά.