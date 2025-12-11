«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο - Real.gr

Quantcast
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09, 11/12/2025
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

  • Ο 11χρονος Ουκρανός Ρόμαν συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο με την αφήγησή του, περιγράφοντας πώς είδε τη μητέρα του κάτω από τα ερείπια μετά από βομβαρδισμό και της είπε αντίο. Τα λόγια του «έσπασαν» τη διερμηνέα και πολλούς από το κοινό.
  • Τον Ιούλιο του 2022, πύραυλοι χτύπησαν την κλινική στη Βίνιτσα της Ουκρανίας όπου βρισκόταν με τη μητέρα του, με αποτέλεσμα τον θάνατο 26 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του. Ο Ρόμαν υπέστη εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα που κάλυπταν το 45% του σώματός του.
  • Μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη περίθαλψη, και παρά τους φόβους ότι δεν θα ξαναπερπατούσε, ανάρρωσε με τη βοήθεια του χορού και του ακορντεόν. Επέστρεψε στην Ουκρανία και κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκινήθηκε από τα λόγια του 11χρονου Ρόμαν Ολέκσιβ από την Ουκρανία, ο οποίος έχασε τη μητέρα του σε βομβαρδισμό το 2022 και πέρασε 100 ημέρες στην εντατική, πριν υποβληθεί σε περισσότερες από 35 επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Τα λόγια του στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία «έσπασαν» τη διερμηνέα, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγε.

Περιγράφοντας την εμπειρία του τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν είπε αρχικά: «Ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα».

Μετά την παρέμβαση του συναδέλφου του μεταφραστή, ο 11χρονος συνέχισε λέγοντας: «Την είδα κάτω από τα ερείπια, είδα τα μαλλιά της και της είπα αντίο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Στη συνέχεια, παρέμεινα στην εντατική για πάνω από 100 ημέρες και υποβλήθηκα σε 35 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις και τώρα είμαι σε πορεία ανάρρωσης».

«Όταν είμαστε μαζί, είμαστε δυνατοί, δεν τα παρατάμε ποτέ και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τα παιδιά της», κατέληξε ο νεαρός Ουκρανός, ακολουθούμενος από χειροκροτήματα.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, περίμεναν για ιατρική εξέταση στη Βίνιτσα της Ουκρανίας, όταν πύραυλοι χτύπησαν την κλινική.

Συνολικά 26 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και η Χαλίνα. Ο Ρόμαν κατάφερε να βγει από τα ερείπια του κτηρίου, αλλά με εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα που κάλυπταν το 45 % του σώματός του, οι προοπτικές για το αγόρι ήταν δυσοίωνες.

Ευτυχώς, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, το τότε 8χρονο παιδί μεταφέρθηκε στη Γερμανία για εξειδικευμένη περίθαλψη μέσω ενός προγράμματος ιατρικής διακομιδής (medevac) που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών κρατών μελών του ΠΟΥ.

Παρά τους φόβους των γιατρών ότι ο Ρόμαν μπορεί να μην ξαναπερπατήσει ποτέ, αυτός πάλεψε και επέζησε με τη βοήθεια του χορού και του ακορντεόν. Ο πατέρας του λέει ότι ο χορός βοήθησε τον Ρόμαν να βελτιώσει την ισορροπία και τη μυϊκή του δύναμη, ενώ η πολύπλοκη τεχνική του ακορντεόν βελτίωσε την ευελιξία των χεριών του που είχαν υποστεί τραύματα.

Στα τέλη του 2024, ο Ρόμαν κατάφερε να αφαιρέσει τη μάσκα και τώρα επέστρεψε με τον πατέρα του στην Ουκρανία, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο σε έναν διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν.

