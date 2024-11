«Ήταν σαν τον Τιτανικό» - Η τρομακτική στιγμή που κρουαζιερόπλοιο παίρνει κλίση 45 μοιρών εν μέσω καταιγίδας

«Ήταν σαν τον Τιτανικό», δήλωσε ο Σο στο Kennedy News and Media, περιγράφοντας το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου ούρλιαζαν, ενώ ακούγονταν ήχοι ποτηριών να σπάνε. «Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως είναι το τέλος και ότι το πλοίο θα βυθιζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έβγαλα το κινητό μου και έστειλα ένα μήνυμα στους συναδέλφους μου, λέγοντάς τους ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί και να προσέχουν».

A cruise ship tilted 45 degrees in the Atlantic ocean causing chaos on board ?? pic.twitter.com/97LcAMQ5L9

Bad weather rocked a Royal Caribbean Crusies ship near Spain on Thursday night, causing damage aboard the vessel and requiring the ship to make an unexpected stop. https://t.co/6bOEZoATXW