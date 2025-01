«Ήθελε να προκαλέσει μακελειό»: Νέα στοιχεία για την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων στην οδό Κανάλ και Μπέρμπον στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλέανης νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03.15 τοπική ώρα (11.15 ώρα Ελλάδας), σε μια περιοχή κατάμεστη από κόσμο, όπου άνθρωποι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ανθρώπους έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Αν Κέρκπατρικ είπε πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε υπηρεσία περισσότεροι από 300 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την ίδια, το FBI θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

«Μια φρικιαστική βίαιη ενέργεια έλαβε χώρα στην οδό Bourbon νωρίτερα σήμερα το πρωί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, προτρέποντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων NOLA.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κανάλ και Μπέρμπον κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Ένα λευκό φορτηγάκι έσπασε ένα οδόφραγμα «με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Τζιμ και η Νικόλ Μόουρερ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Multiple people are feared dead after a car reportedly plowed into a group of people in #NewOrleans Bourbon Street, #USA in the early hours of #NewYearsEve.

There are fears of up to 10 fatalities after a driver plowed into the crowd.pic.twitter.com/K8JSKC8U0S