Ηulk Hogan: Έσκισε τη μπλούζα του για χάρη του Ντόναλντ Τραμπ - «Πυροβόλησαν τον ήρωά μου» - ΒΙΝΤΕΟ

«Πυροβόλησαν τον ήρωά μου.. Προσπάθησαν να σκοτώσουν τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ… Το ποτήρι ξεχείλισε… ας ξεσπάσει η Trumpomania, ας ηγηθεί ξανά η Trumpomania, ας κάνει ξανά την Αμερική σπουδαία η Trumpomania!» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο σύνθημα των θαυμαστών του «Hulkomania» (Μανία για τον Χαλκ) για το πρόσωπό του.

Στη συνέχεια έδειξε τον Τραμπ και ανέφερε πως «στο τέλος της ημέρας με τον αρχηγό μας εκεί πάνω - τον μονομάχο - θα ενώσουμε την Αμερική ξανά. Ο Τραμπ θα φέρει τη χώρα ξανά στον ίσιο δρόμο».

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ, χειροκροτούσε χαμογελώντας.

