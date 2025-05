Ιβάνκα Τραμπ: Άνδρας προσπάθησε να την πλησιάσει και τον έσπρωξε ο σωματοφύλακάς της - Real.gr

Από ένα επεισόδιο σημαδεύτηκε μία βραδινή έξοδος σης Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ στο Μαϊάμι, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να πλησιάσει την «Πρώτη Κόρη» των ΗΠΑ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να προσπαθεί να προσεγγίσει την Ιβάνκα Τραμπ.

Τότε ένας από τους σωματοφύλακες της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ αρχικά μπήκε ανάμεσα στον άνδρα και την Ιβάνκα Τραμπ.

Όταν, όμως, ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα επέμεινε, τότε ο άνδρας της ασφάλειας της Ιβάνκα Τραμπ τον έσπρωξε με δύναμη, σχεδόν ρίχνοντάς τον κάτω.

Ivanka Trump’s security guard wasn’t taking any chances.

This video proves that most people have zero situational awareness. If you see a couple walking with security, just slow down to avoid anything like this.pic.twitter.com/8uqePJA2pA

— George (@BehizyTweets) May 5, 2025