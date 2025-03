Ιβάνκα Τραμπ: Εντυπωσιάζει με κινήσεις στο jiu jitsu – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, κάνει εντυπωσιακές κινήσεις jiu-jitsu.

Η μεγαλύτερη κόρη του προέδρου Τραμπ, μαζί με τους Αδελφούς Βαλέντε, στους οποίους ανήκει το γυμναστήριο, έδειξε μια ποικιλία από αμυντικές κινήσεις στο σύντομο κλιπ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο X.

Κάποια στιγμή, η Τραμπ, η οποία φορούσε μπλε ζώνη, εθεάθη ακόμη και να αναποδογυρίζει τον εκπαιδευτή της και να τον χτυπά στο χαλάκι. «Το Jiu-Jitsu είναι κάτι περισσότερο από μια πολεμική τέχνη. Βασισμένο στην αρχαία παράδοση και εκλεπτυσμένο με την πάροδο των γενεών, προσφέρει έναν δρόμο προς τη σωματική αυτοπεποίθηση, την πνευματική διαύγεια και τη συναισθηματική ισορροπία», έγραψαν οι αδελφοί Valente στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Jiu-Jitsu is more than a martial art. Rooted in tradition and guided by the 753 Code, it builds physical confidence, mental clarity, and emotional balance@IvankaTrump pic.twitter.com/BtJ3TtdhQe

— Valente Brothers (@ValenteBrother) March 21, 2025