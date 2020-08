Ηχητικό-«φωτιά» για Τραμπ από την μεγαλύτερη αδελφή του: Είναι άσπλαχνος και ψεύτης - Μπήκε στο Πανεπιστήμιο επειδή άλλος πέρασε αντί γι' αυτόν!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - HXHTIKO-ΦΩΤΟ: washington post

«Το μόνο που θέλει είναι να ικανοποιήσει την (εκλογική του) βάση», λέει η Τραμπ Μπάρι σ’ ένα από τα ηχογραφημένα αποσπάσματα. «Δεν έχει καμία ηθική αρχή. Καμία».

«Οι ρημάδες οι αναρτήσεις του στο Twitter και τα ψέματα του, ω Θεέ μου», προσθέτει.

Οι ηχογραφήσεις, συνολικής διάρκειας δεκαπέντε ωρών, είναι έργο της ανιψιάς του προέδρου, της Μαίρης Τραμπ, η οποία πρόσφατα δημοσίευσε βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην «τοξική» οικογένειά της.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα, είχε προσφύγει –μάταια– στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου. Περίπου 950.000 αντίτυπά του πουλήθηκαν μέσα στην πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Ο Λευκός Οίκος το χαρακτήρισε γεμάτο «ψέματα».

«Είναι η υποκρισία πίσω από όλο αυτό. Η υποκρισία κι αυτή η σκληρότητα. Ο Ντόναλντ είναι άσπλαχνος» , ακούγεται να λέει η Τραμπ Μπάρι, πρώην ομοσπονδιακή δικαστίνα, σε απόσπασμα των ηχογραφημένων συζητήσεων με την ανιψιά της.

Διατείνεται ακόμη πως ο δισεκατομμυριούχος είχε βάλει κάποιον να κάνει αντί γι’ αυτόν τις εξετάσεις όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, κατηγορία που περιέχεται επίσης στο βιβλίο που έγραψε η Μαίρη Τραμπ. «Μπήκε στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας επειδή κάποιος άλλος πέρασε τις εξετάσεις αντί γι’ αυτόν», λέει και διαβεβαιώνει πως θυμάται ακόμη το όνομα του ενδιαφερόμενου.

Ούτε ο αμερικανός πρόεδρος, ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το δημοσίευμα αυτό της Πόουστ μέχρι στιγμής.

