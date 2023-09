James Webb: Το τηλεσκόπιο ανίχνευσε πιθανή ένδειξη ζωής σε μακρινό υδάτινο εξωπλανήτη

Η ανακάλυψη του James Webb έρχεται να προστεθεί σε πρόσφατες μελέτες που υποδηλώνουν ότι ο K2-18 b θα μπορούσε να είναι ένας εξωπλανήτης «hycean», που σημαίνει ότι καλύπτεται από έναν ωκεανό και περιβάλλεται από ατμόσφαιρα υδρογόνου. Ο K2-18b, γνωστός και ως EPIC 201912552 b, είναι ένας εξωπλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον κόκκινο νάνο K2-18, που βρίσκεται 124 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

«Η αφθονία του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα και η έλλειψη αμμωνίας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει ένας ωκεανός κάτω από μια ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρογόνο στον K2-18 b», ανέφερε η NASA.

Σύμφωνα με τον Guradian, τα ευρήματα του διαστημικού τηλεσκοπίου υποδεικνύουν επίσης ότι στην ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη υπάρχει μια οργανική ένωση, ο διμεθυλοθειαιθέρας (DMS), η οποία στη Γη παράγεται μόνο από ζωντανούς οργανισμούς.

