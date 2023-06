James Webb: Το τηλεσκόπιο εντόπισε για πρώτη φορά κρίσιμο μόριο άνθρακα

«Αυτή η ανίχνευση όχι μόνο επικυρώνει την απίστευτη ευαισθησία του Webb, αλλά επιβεβαιώνει και την κεντρική σημασία του CH3+ στη διαστρική χημεία», δήλωσε η Μαρί-Αλίν Ντρουμέλ, μέλος της επιστημονικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο Paris-Saclay στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Interesting Engineering, στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα έχει σχηματιστεί ένας πρωτοπλανητικός δίσκος ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό ερυθρό αστέρι νάνο που από μόνο του δεν παράγει μεγάλη ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι γνωστό ότι διασπά τα οργανικά μόρια, αλλά δεδομένης της θέσης του αστρικού συστήματος μέσα στο μεγαλύτερο νεφέλωμα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μεγαλύτερων νεαρών αστέρων που βομβαρδίζουν με υπεριώδη ακτινοβολία το σύστημα του ερυθρού νάνου.

