Ο Καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau παρευρέθηκε επίσης στο "The Fun Philippines Festival" Φεστιβάλ των Φιλιππίνων, στο Τορόντο στις 22 Ιουλίου 2023. Photo by Arif Balkan/NurPhoto via Getty Images