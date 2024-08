Καβγάς Μασκ και Μαδούρο στο διαδίκτυο: Τον είπε δικτάτορα και τον κάλεσε να... παλέψουν

Έκανε μάλιστα retweet την ανάρτηση του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, που έγραψε: «Μαδούρο φύγε! Στη Βενεζουέλα επέλεξαν να δώσουν τέλος στη κομμουνιστική δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο. Τα δεδομένα δείχνουν συντριπτική νίκη της αντιπολίτευσης και ο κόσμος περιμένει να αναγνωρίσεις την ήττα έπειτα από χρόνια σοσιαλισμού, μιζέριας, παρακμής και θανάτου».

Οι αναρτήσεις του Μασκ δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον ίδιο τον Μαδούρο, ο οποίος αποκάλεσε τον δισεκατομμυριούχο «απειλή για τη Βενεζουέλα» και τον κάλεσε να παλέψουν.

Musk: "I accept... He will chicken out."

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια εικονική πραγματικότητα και ποιος ελέγχει την εικονική πραγματικότητα; Ο νέος μας μεγάλος εχθρός, ο διάσημος Έλον Μασκ», είπε ο Μαδούρο και πρόσθεσε: «Θέλεις να παλέψουμε; Ας το κάνουμε. Έλον Μασκ, είμαι έτοιμος, δεν σε φοβάμαι. Ας παλέψουμε, όπου θέλεις».

Ο Μασκ σήκωσε το γάντι που του έριξε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και απάντησε μέσα από το X: «Αποδέχομαι».

Όσο για το έπαθλο της μάχης; Αν κερδίσει ο Μασκ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Μαδούρο οφείλει να παραιτηθεί. Αν όμως κερδίσει ο Μαδούρο, ο Μασκ υπόσχεται να τον στείλει μια δωρέαν βόλτα… στον Άρη.

If he wins, I give him a free ride to Mars.

If I win, he resigns as dictator of Venezuela.

He will chicken out

Σε άλλες αναρτήσεις έλεγε ότι ο Μαδούρο «θα δειλιάσει» και δεν θα κατέβει στον αγώνα... ...ενώ θυμήθηκε και την παλιά του κόντρα με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook, γράφοντας ότι αν μπουν οι δύο τους με τον Μαδούρο στο ρινγκ να παλέψουν «μόνο ένας από τους τρεις θα βγει».

All three of us enter the ring, only one comes out

Ακόμα είπε ότι ο Μαδούρο «είναι μεγαλόσωμος και πιθανόν ξέρει πώς να παλέψει, οπότε θα είναι πραγματική μάχη. Ο Ζουκ [ενν, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ] είναι μικρούλης, οπότε η μάχη θα είναι σύντομη, λολ».

Maduro is a big guy himself and probably knows how to fight, so this would be a real fight.

Zuck is a little fella, so that would be a short fight lol.