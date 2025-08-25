Καμπότζη: Το κοινοβούλιο εγκρίνει νόμο που επιτρέπει αφαίρεση της υπηκοότητας - Real.gr

Τα μέλη της κάτω Βουλής της Καμπότζης ενέκριναν σήμερα νόμο ο οποίος επιτρέπει την αφαίρεση της υπηκοότητας του βασιλείου από πρόσωπα αν έχουν κριθεί ένοχα για αθέμιτη σύμπραξη με κράτη του εξωτερικού, μέτρο που οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους ότι θα χρησιμοποιηθεί εναντίον αντιπολιτευόμενων ή διαφωνούντων.

Τα 120 μέλη του κοινοβουλίου που ήταν παρόντα στο σώμα αυτό, ανάμεσά τους κι ο πρωθυπουργός Χουν Μανέτ, ενέκριναν το κείμενο ομόφωνα.

Συμμαχία 50 οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή ανακοίνωση με την οποία προειδοποίησε πως το νομοσχέδιο είναι «διατυπωμένο με αόριστο τρόπο» και θα έχει «αποτρεπτικό αντίκτυπο καταστροφικό για την ελευθερία της έκφρασης όλων των πολιτών» της Καμπότζης.

Ο νόμος μένει να εγκριθεί από την άνω Βουλή της Καμπότζης και κατόπιν να επικυρωθεί από τον αρχηγό του κράτους, πάντως και τα δυο στάδια αυτά δεν θεωρούνται παρά τυπικές διαδικασίες.

Η Καμπότζη επικρίνεται συχνά από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πως καταστέλλει κάθε διαφωνία και καταπατά θεμελιώδεις ελευθερίες.

Τα τελευταία χρόνια στην ασιατική χώρα πολλαπλασιάστηκαν οι δικαστικές διώξεις σε βάρος αντιπολιτευόμενων ηγετών που παρέμειναν στη χώρα, κάποιοι από τους οποίους έχουν καταδικαστεί να εκτίσουν ποινές φυλάκισης και κάθειρξης.