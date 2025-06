Καύσωνας στο Μιζούρι: ΙΧ «απογειώθηκε» λόγω παραμόρφωσης του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Περαστικός κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο και το δημοσίευσε στον ιστότοπο Storyful.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο «απογειώθηκε» όταν παραμορφώθηκε το οδόστρωμα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν την Κυριακή στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο δεν υπέστη ζημιές από την απρόσμενη… «πτήση» του.

Δείτε το βίντεο:

A heatwave in Missouri caused the road to split open, creating a mini ramp for an incoming driver

pic.twitter.com/RO4uiUmyln

— Dexerto (@Dexerto) June 23, 2025