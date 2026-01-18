Κάγια Κάλας: Η Κίνα και η Ρωσία επωφελούνται από την απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς - Real.gr

“Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων”, έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.
China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.
If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.
Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.
January 17, 2026